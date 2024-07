Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Tappone di montagna Pogacar e gli altri tornano protagonisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Showdown finale alde. TerzultimaGrande Boucle, un’altra festa di salite con la Embrun-Isola 2000 con i fuori categoria Col de Vars e Col de la Bonette, da paura con i suoi 2802 metri di altitudine, e la salita finale: quasi 48 chilometri di ascesa per oltre 4300 metri di dislivello, le differenze potrebbero essere davvero importanti. LA DIRETTA LIVEDIDELDEDALLE 12.30 E se la strada inizia a salire, Tadej(UAE Team Emirate) diventa automaticamente il favorito. I miglioramenti sulle grandi salite sono evidenti, ma nessuno sembra avere le sue gambe in gruppo. Quella dipotrebbe essere l’occasione per poter mettere il definitivo sigillo alla corsa, limitandosi a gestire nelle ultime due tappe.