Tilt informatico si riunisce Nucleo per la cybersicurezza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel primo pomeriggio, a quanto si apprende, dovrebbe riunirsi ilper ladell'Agenzia per lanazionale, allo scopo di valutare gli effetti causati dal disserviziodel software Crowdstrike che sta creando problemi a livello mondiale. Anche in Italia si stanno avvertendo criticità e l'Agenzia continua a fornire il suo supporto agli operatori coinvolti. Ilè un organismo presieduto dal direttore generale dell'Acn, Bruni Frattasi, ed è composto dal consigliere militare del premier, da un rappresentante rispettivamente di Dis, Aise ed Aisi e di ciascuno dei ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per lae del Dipartimento della Protezione civile.