Temperature da collasso e caldo insopportabile | l' inferno dei bus romani

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come ogni estate a Roma è arrivato, puntuale, il grande. E come ogni estate noi de Il Tempo abbiamo deciso, a nostro rischio e pericolo, di verificare se e in che misura il trasporto pubblico di superficie della Capitale sia in grado di garantire a cittadini e utenti le condizioni minime di sopravvivenza per affrontare un viaggio su un autobus mentre fuori infuria la canicola. Ci siamo così avventurati in una piccola e rovente Odissea da brividi (di, in questo caso), muniti del nostro immancabile termoigrometro per misurare la temperatura interna di una ventina di bus diversi, con risultati, purtroppo, assai deludenti. All'interno dei mezzi sui quali abbiamo viaggiato nel migliore dei casi la temperatura rilevata era, infatti, praticamente identica a quella esterna; nelle situazioni più sventurate, invece, persino qualche grado più alta.