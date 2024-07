Stefano Versari Nuovo presidente Serinar | | Priorità? Nuovi spazi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il compito dell’associazione è quello di favorire l’offerta formativa dell’Università di Bologna in provincia di Forlì-Cesena; ora al timone dic’è un: si tratta di. Forlivese, ha 65 anni e, dopo aver lavorato come dirigente d’azienda a Ravenna, dal 2002 ha iniziato la sua carriera nel mondo della scuola, prima come ispettore poi come provveditore del Ministero dell’Istruzione. Dal 2011 al 2021 ha ricoperto incarico di direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna ed è stato nominato Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, incarico che ha ricoperto fino allo scorso anno.