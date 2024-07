Scommesse truccate nuovo allarme UFFICIALE | 16 partite sotto indagine

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 luglio 2024), sono sempre più numerosi i tentativi di alterare le manifestazione sportive: ecco i dati del secondo trimestre 2024. Ormai la si può definire una vera e propria piaga, che non riguarda solo il calcio. I tentativi di alterare i risultati di una competizione sportiva per fare cassa con lestanno diventando sempre più frequenti, a tutte le latitudini. Lesono una vera e propria piaga – Il VeggenteNell’ultimo anno in Italia abbiamo dovuto fare i conti con gli spinosi casi di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, due calciatori nel giro della nazionale italiana, entrambi squalificati per diversi mesi dopo aver confessato di aver scommesso (anche) sul calcio. L’ex centrocampista del Milan, oggi al Newcastle, ha saltato quasi interamente la sua prima stagione in Premier League e rimetterà piede in campo soltanto a fine agosto.