Sardegna la metamorfosi del berlusconiano Pili | da giornalista boccia l’impianto eolico approvato 20 anni prima come Governatore

(Di venerdì 19 luglio 2024) Quand’era presidentedella Regione le due centrali eoliche progettate dalla Erg Wind non lontano dalla basilica medievale di Saccargia, a sud di Sassari, erano da considerarsi compatibili col paesaggio. Oggi, a distanza di vent’e nelle vesti didell’Unione Sarda, Mauroparla a proposito del repowering (potenziamento) di quegli stessi impianti di “violenza di Stato”, di “misfatto”, di “devastazione totale” e di “sfregio in arrivo”, al culmine di una campagna di stampa molto aggressiva che mette la proliferazione delle rinnovabili alla stregua di una minaccia letale per la. Il tempo cambia le cose e talvolta le persone, gli atti amministrativi però restano.