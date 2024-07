’Saluti dalla Romagna’ il succo Yoga al gusto di pesca per celebrare il territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un viaggio immersivo, scandito dalle tappe in otto città romagnole, peril forte legame del marchio con la sua terra insieme a una produzione di eccellenza, simbolo di intere comunità. Stiamo parlando diLimited Edition ‘Saluti, la novità dell’azienda che produce succhi di fruttaper l’estate 2024 alnettarina, rivolta ai bar romagnoli e al bolognese. Prodotta nello stabilimento ‘’ di Massa Lombarda, la nuova ‘Limited Edition’ è una gamma di succhi di frutta per i bar proposta in bottiglia di vetro da 200 ml con ilinconfondibile delle pesche nettarine conferite dai soci agricoltori romagnoli. Si tratta di una collezione a edizione limitata, con otto differenti etichette che celebrano le bellezze della Romagna.