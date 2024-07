Questa mappa non mostra le chiese bruciate in Francia

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il 13 luglio 2024 è stato pubblicato su TikTok un video cheunadellasulla quale sono apposte varie puntine, in rosso, che ricoprono quasi per intero la superficie del Paese. In sovraimpressione al video, l’autore scrive che queste puntine rappresentano tutte lein. Secondo l’utente, «oltre il 50% per incendio doloso da parte dei promotori della religione di pace». L’espressione “religione di pace” si riferisce sarcasticamente all’Islam, e suggerisce che i musulmani siano responsabili degli incendi nellein