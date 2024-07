Presentata la 33esima Biennale internazionale dell’antiquariato di Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024)– Un totale di 80 gallerie con 14 nuove prestigiose partecipazioni internazionali: Palazzo Corsini si prepara ad accogliere laedizione delladiin programma dal 28 settembre al 6 ottobre. 780 saranno gli ospiti che giungeranno da tutto il mondo per l’esclusiva cena di gala – già sold-out – del 26 settembre a Palazzo Corsini, altrettanto esclusiva sarà la cena in programma il 27 settembre che si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per l’evento charity a favore della Fondazione Andrea Bocelli. Una serata unica per quanti vorranno assistere alla performance canora del maestro Bocelli e partecipare all’asta di beneficienza a sostegno dei progetti nazionali e internazionali della Fondazione stessa. Accanto a Biaf per l’edizione 2024, come main sponsor, c’è Gucci.