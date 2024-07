Pomigliano | paura in via Passariello camion causa crollo di pietre e calcinacci dal ponte autostradale

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 19 luglio 2024)D’ARCO – Nel primo pomeriggio fa si è verificato un secondodidai ponti dell’autostrada di viad’Arco. Are il cedimento il passaggio di unche abbia urtato la parte più bassa delprovocando il cedimento.che ha proseguito la corsa come nulla fosse accaduto ed ora sarà ricercato dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti operai e personale dell’ufficio tecnico, che stanno provvedendo a spicconare parti di cemento lesionate per prevenire ulteriori crolli. Sul posto la Polizia Locale ed i Carabinieri. Le autorità competenti, in particolare i Vigili del Fuoco e il Genio Civile, sono chiamate a eseguire verifiche accurate e tempestive per valutare l’entità dei danni e prevenire ulteriori rischi per la pubblica incolumità.