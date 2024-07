Poesia e giovani talenti a Virtuoso Lo show nel giardino di casa Pascoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un omaggio alla grande passione di Giovanniper la musica e per gli archi.& Belcanto Festival celebra il poeta con un concerto, domani alle 18 neldi, a Castelvecchio, che vedrà protagonisti tressimi e talentuosi musicisti: Julija Andeon al violino, Lisanne Schick alla viola e Jiaqi Liu al violoncello. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. I tre artisti si esibiranno in diversi punti del, alternandosi tra la Limonaia al piano terra, sotto le arcate superiori della stessa Limonaia e nella restaurata Sala del Teatrino, offrendo agli spettatori l’occasione di scoprire le suggestioni ispirate da. Ad arricchire la serata, la giovane Cinzia Gabrielli introdurrà ogni momento leggendo tre poesie di, in italiano e in inglese, proponendo un connubio tra musica e letteratura.