Parigi prepara il salasso per i turisti | raddoppia il prezzo del trasporto pubblico solo per il periodo delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Effetto domino a. In quella che verrà ricordata (forse) come l’Olimpiade più blindata della storia, sarà anche una tra le più costose: una Cerimonia d’apertura riservata ai più ricchi a causacifre folli per gli ultimi biglietti rimasti e prezzi delin aumento. E guarda caso proprio dal 20 luglio all’8 settembre,che copre interamente i Giochi Olimpici (26 luglio – 11 agosto) e le Paralimpiadi (28 agosto – 8 settembre). L’Ile-de-France Mobilités, infatti, ha aggiornato le sue offerte di biglietti per il: dai biglietti giornalieri a quelli settimanali. E alcuni, per unlimitato, non potranno più essere acquistati. Biglietti dei trasportiti Sono 7 i diversi tipi di biglietti che aumenteranno nelolimpico. Ad esempio, il ticket monouso è passato dai 2,15 ai 4 euro.