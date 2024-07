Ostia Antica ricorda Paolo Borsellino | la cerimonia per ricordare il giudice e la sua scorta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ecoitaliasolidale organizza un evento per commemorare la memoria delnel quartiere diAlbero della Legalità piantato ada Ecoitaliasolidale – ilcorrieredellacitta.comQuesta mattina 19 Luglio, in Piazza Gregoriopoli ad, il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale hato la strage di via D’Amelio a Palermo, dove persero la vita per un attentato di mafia ile i cinque componenti della, davanti all’Albero della Legalità messo a dimora dall’Associazione Ambientalista nel 2020, che continua a crescere e vivere nella storica cittadina dinel cuore della principale piazza.