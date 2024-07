Orsa aggredisce la turista il Tar | No all' uccisione Fugatti | Stupiti ma tuteleremo l' incolumità dei cittadini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il Tar di Trento ha accolto il ricorso presentato dal Lndc Animal Protection e ha, di fatto, bloccato l'dell'Kj1, che il 16 luglio, in località Ceniga, nel Comune di Dro, aveva aggredito unfrancese "procurandogli ferite - scrive il Tar - che hanno richiesto l'intervento dei sanitari, sebbene non letali grazie al comportamento corretto tenuto durante l'aggressione dalla vittima". "Siamodi questa decisione. Nelle prossime ore valuteremo il da farsi, ma posso dire fin da subito che noi continueremo a lavorare con gli strumenti a nostra disposizione per garantire la sicurezza dei trentini, convinti che la vita di un uomo valga più di quella di ogni animale”, è il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio