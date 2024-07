Napoli torna di moda Domenico Berardi | ma prima servirà fare ‘spazio’ in attacco

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilvaluta l’acquisto di, madovrà sfoltire la rosa con diverse cessioni per. Ilha manifestato interesse per, confermando così il ritorno su un obiettivo a lungo inseguito. Secondo le ultime informazioni raccolte da Radio Punto Nuovo, il club partenopeo ha avviato contatti preliminari con il Sassuolo durante questa settimana. Ma la trattativa è attualmente in stallo. Fonti vicine alla dirigenza del Sassuolo hanno rivelato che ilnon è l’unico club interessato al giocatore. Juventus, Lazio e Fiorentina hanno anch’esse chiesto informazioni sul calciatore, ma nessuna ha ancora avanzato un’offerta concreta. Il principale ostacolo sembra essere il prezzo fissato dal Sassuolo, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, giudicato troppo alto dalle potenziali acquirenti.