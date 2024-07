Lukaku-Napoli il belga ha detto sì al triennale proposto da ADL Ecco la cifra che il patron pagherà al giocatore e al Chelsea

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 19 luglio 2024)rinforzerà l’attacco partenopeo sotto la guida di Antonio Conte andando a sostituire l’attaccante delVictor Osimhen. NOTIZIE MERCATO. Il centravantiRomeluè pronto a un nuovo capitolo della sua carriera calcistica, accettando l’offerta deldopo una stagione altalenante alla Roma. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva ed in particolare dal quotidiano torinese TuttoSport, l’attaccante ha ratificato un contrattoche lo riporterà sotto la guida di Antonio Conte, suo ex allenatore all’Inter., nonostante una stagione con la Roma contraddistinta da alti e bassi, ha dimostrato di conservare un’abilità innata nel segnare, con 21 gol in tutte le competizioni disputate. Questo, nonostante distante dai 34 gol segnati nel suo anno d’oro con l’Inter, rimane un segno della sua capacità di incidere nel gioco.