LIVE Darderi-Baez ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | l’azzurro in campo alle 12 00

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-TSITSIPAS (NON PRIMA DELLE 15.00) LADI BERRETTINI-AUGER ALIASSIME NON PRIMA DELLE 17.30 11:52 Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il francese Arthur Fils ed il danese Holger Rune. 11:47 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra i due, con il sudamericano che guida per 2-1. 11:42 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. Tra poco meno di venti minuti l’ingresso indei due giocatori. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del primo quarto di finale dell’ATP 500 ditra Lucianoe l’argentino Sebastian. Quarto confronto diretto tra i due, con il sudamericano che conduce per 2-1. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il francese Arthur Fils ed il danese Holger Rune.