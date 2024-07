La Cina protegge il suo socialismo dall’IA Ma rischia di farsi male da sola

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 luglio 2024) In, c’è stato un prima e un dopo Great Firewall. Quella politica, con cui le autorità cinesi hanno bloccato dati e materiale inviso a Pechino che arrivava da paesi stranieri, aveva rappresentato la prima censura digitale voluta dallo Stato. La legge, promossa dal ministero di pubblica sicurezza, era stata rinominata in questo modo da Wired, prendendo spunto dalla Grande Muraglia cinese. Quasi trent’anni dopo, bisognerà trovare un altro nome alla nuova censura digitale promossa dal presidente Xi Jinping. Come ha raccontato il Financial Times, l’autorità di controllo Cyberspace Administration of China (CAC) ha chiesto alle aziende tecnologiche cinesi di sottoporsi a una revisione dei loro modelli linguistici. In particolare, il governo vuole vedere in che modo i chatbot e altri strumenti simili rispondo a domande scomode.