La Camera approva il decreto Casa 155 i sì

(Di venerdì 19 luglio 2024) Via libera finale dellaal Dl- dopo il sì alla questione di fiducia posta dal governo sul provvedimento - che passa con 155 si, 79 no e 9 astenuti. Ilora passa al Senato. Tra le novità introdotte dalc'è la possibilità di rilasciare il certificato di agibilità per i micro appartamenti, con la superficie minima per una persona che scende da 28 a 20 metri quadrati, e per due persone da 38 a 28 metri quadrati. Per il cambio di destinazione d'uso si rende uniforme la disciplina, senza distinzione se con opere o senza. Si introducono novità per le tolleranze negli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Per unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati saranno tollerati scostamenti fino al 6%.