Jannik Sinner a lavoro a Montecarlo per le Olimpiadi | si rifinisce la preparazione per Parigi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tornato a. Come riportato dalle testate più autorevoli,e la sua fidanzata Anna Kalinskaya hanno deciso di trascorrere un breve periodo di break in Costa Smeralda la scorsa settimana. Un modo per ricaricare le batterie dopo l’uscita di scena nei quarti di finale a Wimbledon contro il russo Daniil Medvedev (n.5 del mondo), legata anche a uno stato di salute non perfetto. Per questa ragione,ha deciso di non disputare il torneo di Bastad di questa settimana per rimettersi all’opera sui campi die preparare ledi. Tutto andrà calibrato in vista della partenza per la capitale francese prevista il 23 luglio, ricordando il sorteggio del tabellone del torneo a Cinque Cerchi del 25, mentre il 27 ci sarà il via alle danze. Giova ricordare chesarà anche nel draw di doppio con Lorenzo Musetti, semifinalista a Wimbledon.