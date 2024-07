Incontri per avere Matteo Bocelli e Barbara d’Urso in un programma Rai

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 luglio 2024) Estate al lavoro per Milly Carlucci, che sta ancora mettendo insieme il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle (che andrà in onda dal 28 settembre). La conduttrice pare abbia già convinto diversi vip a scendere in pista e tra questi dovrebbero esserci Sonia Bruganelli e Federica Pellegrini. Per altri personaggi invece ci sono ancorae trattative in corso. Milly Carlucci:e trattative per. La Carlucci da anni sogna di portarea Ballando con le Stelle, prima come ballerina per una notte e adesso (che non ha vincoli di esclusiva) come concorrente ufficiale. Stando a quello che riporta il settimanale Oggi, Milly vorrebbe così tanto Carmelita nel suo show che starebbe cercando di convincere i vertici Rai.