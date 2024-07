Il Paradiso delle Signore 9 cambierà tutto parla l’attore di Marcello | Vi appassionerà con…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo l’estate andrà in onda la nona stagione de “Il”. E, secondo gli spoiler, non mancheranno colpi di scena Dopo il grande successo ottenuto nella stagione precedente, con una media di 1,8 milioni di telespettatori al giorno, la Rai ha deciso di riconfermare “Il” nel palinsesto del daytime pomeridiano per l’intera stagione 2024/2025. E, a riprese ancora in corso, arrivano i primi spoiler davvero molto interessanti Grande attesa per la nona stagione de “Il” foto: RaiPlay – (cityrumors.it)C’erano davvero pochi dubbi circa la presenza, anzi, la conferma, de “Il” nei palinsesti RAI. Parliamo infatti di unaserie più longeve e più amate dal pubblico italiano. In onda dall’ormai lontano 8 dicembre 2015.