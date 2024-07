Il nuovo svincolo da 33 milioni sulla A14dir

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Con grande soddisfazione siamo arrivati a definire queste due convenzioni, una con Autostrade per l’Italia e l’altra con la Regione, finalizzate all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera. Si è trattato di un iter veramente complesso, per quella che è probabilmente l’opera infrastrutturale più importante di tutto il territorio provinciale". Così Michele de Pascale, presidente della Provincia di Ravenna, ieri in municipio a Bagnacavallo ha introdotto la presentazione dell’intervento di interconnessione, all’altezza della località Borgo Stecchi, dell’con la San Vitale.