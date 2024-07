Il nuovo Lanterna Verde della DC affronta un esercito di non morti in un primo sguardo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) DC ha rivelato nuovi dettagli e immagini interneprossima serie Green Lantern Dark. Parte dell’imprinting Elseworlds, Green Lantern Dark è una storia post-apocalittica scritta dall’astro nascente Tate Brombal e dall’acclamato artista horror Werther Dell’Edera. La DC Comics descrive la nuova storia come un “agghiacciante racconto di disperazione, speranza e resurrezione dai brandelli dell’Universo TangenteDC, tanto amato dai fan”. Ambientata su una Terra postapocalittica invasa dai mostri, Green Lantern Dark mostra l’oscurità che regna sovrana mentre l’umanità lotta per sopravvivere in una nuova terra desolata e corrotta. La serie ha come protagonista unpersonaggio che indossa il mantello died è l’ultimo eroe rimasto sulla Terra.