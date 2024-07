Il loop dei complotti

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 19 luglio 2024) Quanto segue è il sunto molto ristretto di un articolo della BBC che un nostro lettore ci ha segnalato come interessante, l’abbiamo letto e riteniamo andrebbe tradotto nella sua completezza. Noi ci siamo limitati a evidenziarne i punti chiave. Partiamo però da una premessa, in tanti ci hanno chiesto come mai stimo evitando di parlare dell’attentato a Trump, onestamente la prima risposta che avrei dovuto dare è quella che viene spiegata dalla dottoressa Knight poco sotto: sono anni che si spiega che, quando nasce una nuova teoria del complotto, cercare subito di smentirla non fa che accrescerne l’impatto. Inoltre, onestamente, di dare visibilità ai profili social di soggetti a cui quella visibilità aggrada molto non ne avevamo voglia. L’articolo della BBC ha tutt’altro approccio al problema e parla veramente poco della questione Trump.