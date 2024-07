Dungeons & Dragons Collector’s Quest per il 50 anniversario

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per celebrare il 50ºdel gioco di ruolo più iconico del mondo, Panini invita i fan di D;D a partecipare a unadavvero epica: la ricerca di tutte le figurine e card della collezione. Con una copertina originale, realizzata per Panini dal maestro del fantasy Alberto Dal Lago, l’album brossurato ospita più di 250 figurine, 54 card e un foglio di sticker esclusivi che permettono di creare il proprio personaggio, scegliere la classe e partire per un’avventura nel Faerûn. Le figurine si dividono in: base, sagomate e olografiche. Gli avventurieri più fortunati potranno trovare delle versioni rare e speciali. Di alcune delle figurine base saranno infatti disponibili ben due variant parallel: argento e oro.