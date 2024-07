Competenze digitali | il ritardo italiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Razzante* Il tema delleè sempre più rilevante per la trasformazione tecnologica. Di recente l’Istat ha presentato il report “Leprofessionali nel mercato del lavoro” secondo cui l’Italia è lontana dalla media europea. I dati del report rivelano infatti che in Italia il 37,1% degli occupati svolge attività che richiedono l’utilizzo di apparecchiatureper almeno la metà del tempo di lavoro, mentre nella media dei Paesi Ue la percentuale è del 41,2%. La capacità di sfruttare efficacemente le tecnologieè un fattore cruciale per l’innovazione e la produttività. Inoltre, un mercato del lavoro conlimitate rischia di escludere una parte significativa della popolazione dalle opportunità di lavoro emergenti.