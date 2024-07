Calciomercato Milan Ismael Bennacer tra Milanello e l’Arabia Saudita | previsto un incontro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 luglio 2024), il futuro del centrocampista rossoneroè traello e: presto unimportantesembra essere rientrato in una buona condizione aello, dopo le vacanze, e sta mostrando grande impegno durante le sessioni di allenamento guidate dal nuovo allenatore Paulo Fonseca. Ciò che, però, resta un tema moto caldo per il centrocampista algerino è il suo futuro. Sì, perché secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del club di via Aldo Rossi non ritiene l’ex Empoli incedibile e l’interesse della Saudi Pro League c’è.