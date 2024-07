Borsellino a 32 anni dalla strage ancora ' buchi' nei 57 giorni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 luglio 2024) AGI - Da 32piangiamo per la ferita mortale inferta al nostro Paese a seguito delle stragi del 23 maggio e 19 luglio. Da 32manca la verità su quelle stragi. Da 32si susseguono depistaggi incredibili e domande senza risposta. Eppure delle "tracce" le abbiamo, talvolta sta solo nel volerle leggere e metterle a sistema. Basti pensare che solo nell'ultimo anno abbiamo avuto contezza di una riunione alla quale il dottor Paolopartecipo' nell'ultimo periodo della sua vita. E c'è da domandarsi come sia possibile che, ancora, ci siano momenti non investigati adeguatamente in quei 57che separano Capaci da Via D'Amelio. L'occasione ce la restituisce la Procura di Caltanissetta (nell'ordinanza di custodia cautelare di cui a breve si fara' cenno). Parliamo della riunione in cuivolle partecipare a tutti i costi (pur non avendone delega).