Bologna rapinatore seriale inchiodato dalla videosorveglianza | arrestato

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 - Emergono altri dettagli sulche lo scorso mese di giugno era statoin flagranza dai carabinieri per le rapina in un supermercato coop in via Mengoli e nel negozio "Bimbo Store" in via Larga. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti del 53enne italiano: le immagini dihanno mostrato altre due rapine ai danni di esercizi commerciali riconducibili all’uomo, già in carcere presso la casa circondariale “Rocco D’Amato” di. Il modus operandi, infatti, risulta uguale ai precedenti: stesso motoveicolo e lo stesso casco, nonché una pistola (poi risultata ad aria compressa priva del tappo rosso), con enorme spavento tra le persone presenti.