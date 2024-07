Biden smentisce le voci su un ritiro nel fine settimana | Non vedo l’ora di riprendere la campagna Poi attacca Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Joenon molla e rilanciando Donald. Il presidente americanole indiscrezioni circolate nelle ultime ore su Nbc, secondo le quali le persone intorno a lui stavano iniziando a cercare una exit strategy per ritirare la candidatura del Dem, e assicura: “Nondi tornare a farela prossima”, dopo che si sarà ripreso dal Covid che lo ha colpito per la terza volta. Donald“nei suoi oltre 90 minuti” alla convention, ha poi dichiarato cercando di colpire l’avversario nella corsa alla Casa Bianca, non ha mostrato alcun “piano per unire” l’America o “nessun piano per rendere migliore la vita degli americani. La sua è una visione cupa per il futuro. La posta in gioco è elevata e la scelta è chiara. Insieme vinceremo”. Intanto, però, il clima intorno al candidato Democratico diventa ogni giorno più pesante.