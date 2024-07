Bethlehem green city ultima missione in Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) ARezzo, 19 luglio 2024 – Terza edi tecnici e dirigenti palestinesi inper studiare il sistema di gestione e riciclaggio dei rifiuti in Toscana, di raccolta, smistamento e trattamento del prodotto e incentivare lo scambio di buone pratiche. Lo study tour, che si è svolto la prima settimana di luglio, rientra nel progetto “: verso un modello virtuoso di sostenibilità ambientale”, finanziato dall’Agenziana per la Cooperazione allo Sviluppo di cui il Comune di San Giovanni Valdarno è l'ente capofila. Laè stata organizzata dal partner di progetto Confeservizi Cispel Toscana in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II e ha coinvolto 4 referenti dei partner palestinesi del Comune di Betlemme e del JSC, Joint Service Council, di Jericho.