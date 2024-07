Addio Anna Lisa non ti dimenticheremo mai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) ", resterai sempre nel cuore di quanti ti volevano bene". Nel pomeriggio di giovedì l’ultimo saluto aChiossi, deceduta domenica scorsa in un incidente stradale. La cerimonia funebre nella chiesa parrocchiale di Quartesana, paese dove è cresciuta e trascorso tutta la sua giovinezza, per poi trasferirsi a Pontelagoscuro. In prima fila il fratello Paolo, parenti, amici e conoscenti. La funzione è stata celebrata da don Vittorio Serafini, che ha voluta ricordarenella sua omelia: "La sua vita è terminata in quella curva, un destino crudele. Una donna socievole, portava avanti i suoi progetti di vita sempre con impegno e un sorriso. Non possiamo che stingerci alla famiglia ricordandola come una persona molto buona". Al termine della cerimonia funebre, il feretro diChiossi è stato trasportato nel cimitero comunale di Stienta (Rovigo).