Ue eurodeputata di destra interrompe interventi indossando una museruola Metsola la caccia dall’Aula | Ha parlato abbastanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Strasburgo, 18 luglio 2024 - L'del partito di ultrarumeno Sos Romania, Diana Iovanovici-?o?oac?, è stata espulsa dall'emiciclo di Strasburgo dagli usceri per aver interrotto più volte il discorso della leader liberale Valerie Hayer. Iovanovici-?o?oac? ha gridato "libertà di parola" e indossato unae mostrando due icona sacre al grido di "noi crediamo in Dio".dura: "Lei ha" La capogruppo di Renew Europe Hayer stava intervenendo rivolta alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: "Vi chiedo di fare tutto il possibile per includere l'interruzione volontaria di gravidanza nella carta dei diritti fondamentali dell'Ue".