TIM Summer Hits 2024 quarta puntata | l’ultima esibizione di Pino D’Angiò

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il cast dellaserata dei TIM, conlive die tutte le hit che stanno spopolando in radio Quarto e imperdibile appuntamento con TIM, la kermesse musicale dell’estate, condotta direttamente da Piazza del Popolo a Roma da Carlo Conti e Andrea Delogu, in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. Come di consueto, sono tanti gli artisti che saliranno sul palco, portando la loro musica ed energia nelle case dei telespettatori. I protagonisti di questasono: Aiello, Ana Mena, Anna, Benji & Fede, Bnkr44, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Cristiano Maglioglio, Dargen D’Amico, Emma, Fabrizio Moro, Jvli, La Rappresentante Di Lista, La Sad, Michele Bravi, Mr. Rain, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Rhove, Ricchi E Poveri, Santi Francesi, Sarah.