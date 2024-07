Tennis | il torneo di Badia incorona Laura Garofalo portacolori del Marfisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)del T.C.di classifica 3.5, trionfa nel terza Categoria limitato 3.3 diPolesine con montepremi 500 euro. Superato il primo turno contro Anna Mazzali (3.5) con il punteggio di 6/0-6/3, lanei quarti di finale affronta il match più tosto dell’interovincendo 4/6-6/2-10/7 contro Giorgia Panin (3.4). La semifinale è una passeggiata e non lascia neanche un game alla sua avversaria Giollo Martina (3.5). In finale la giocatrice ferrarese affronta la testa di serie numero uno Irene Lanatà (3.3) e vince con il punteggio di 6/3-6/3. Ilconquistato permetterà sicuramente adi avere un upgrade per quanto riguarda la classifica FITP.