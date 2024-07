Teatro sociale danza e musica Tutto quello che fa inclusione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’associazione Gianluca Melani, grazie al sostegno della Fondazione Caript, si riconferma promotrice di progetti di. "Inclusivamente", progetto appena concluso, ha alternatoe laboratori al divertimento in palestra, gite, cene e concerti. "Il, iniziato lo scorso anno – spiegano dall’associazione –, è l’attività che ci ha impegnato di più, perché il percorso intrapreso ci porterà a mettere in scena un vero spettacolo. Vista la complessità del lavoro, per il numero dei ragazzi coinvolti e per le varie patologie, la data del debutto è da definire. Stimolante è la parola giusta per questa attività che, grazie a Massimo Bonechi e Chiara Ciofini, pazienti e disponibili, ma attenti e professionali, è diventata la nostra scommessa da vincere.