Summer League Bronny James si sblocca da tre dopo 16 tentativi VIDEO

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha finalmente trovato le prime triple della sua carriera. Il figlio di LeBron ha anche ottenuto il suo primo successo in, grazie alla vittoria dei Lakers sugli Atlanta Hawks per 87-86. Saranno 12 i punti per il playmaker gialloviola che,15errati dal perimetro in queste prime apparizioni, va finalmente a segno con un canestro da tre. Ne troverà un altro, molto importante, sul punteggio di 79-79 chiudendo con un 2/5 dall’arco e 5/11 dal campo. “Papà mi ha detto di continuare a giocare in maniera aggressiva, anche se il mio tiro non stava entrando”, ha poi svelatonel post partita.sida tre16) SportFace.