Strada in salita Anche Obama spinge per la rinuncia di Biden

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo Nancy Pelosi, Barack. I grandi nomi del Partito Democratico americano spingono per ladi Joealle Presidenziali. Secondo il Washington Post, «condivide le preoccupazioni» della base del partito e «ha detto agli alleati che il già difficile percorso diverso la rielezione è diventato ancora più impegnativo dopo il suo dibattito televisivo». L'ex presidente, dunque, avrebbe fornito in privato ai suoi alleati una versione 'più durà rispetto a quella pubblica, rimasta invece di sostanziale sostegno alla ricandidatura di, riferisce il Washington Post, ha parlato separatamente direttamente con l'inquino della Casa Bianca al telefono dopo il dibattito della notte tra il 27 e 28 giugno scorsi, per offrire il suo sostegno come cassa di risonanza e consigliere privato per il suo ex vicepresidente in difficoltà.