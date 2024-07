Sperlonga viene ingannato da un annuncio falso e paga 660 per un appartamento inesistente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024-In data 16 luglio c.a. a, a conclusione di indagini scaturite da una denuncia – querela presentata da un cittadino classe 68, residente a Casavatore, i Carabinieri della locale stazione hanno identificato e deferito in stato di libertà, per il reato di truffa, una cittadina classe 71, residente a Qualiano , in atto sottoposta alla misura dell’avviso orale emesso dal questore di Napoli. La predetta, con artifici e raggiri, mediante falsa inserzione pubblicitaria su nota piattaforma dedicata, è riuscita a farsi consegnare dal denunciante, tramite bonifico su una carta di credito ricaricabile a lei intestata, la somma di euro 660,00 quale caparra per la locazione di un immobile sito in, risultato. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.