Riscoprire l' inaspettato

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ciuffi di verde spuntano dalla roccia e stanno a danzare al ritmo del vento, quasi sospesi nel canto dell'aria. Più in basso, le scogliere s'immergono nell'acqua trasparente, sbocciando in una fusione di verticale e orizzontale, di altezza e pianura. Sembra un paesaggio tropicale, lo scenario lo ricorda, anzi lo supera. Ecco angoli d'in-canto con vista sull'immenso: una spiaggia di sassi e silenzi, un anfiteatro di vegetazione dov'è la natura a dare spettacolo. Siamo nella Baia del Bogn, sul lago d'Iseo, in provincia di Bergamo, fra Riva di Solto e Castro. Uno dai tanti preziosi tesori nascosti della Lombardia, la prova della straordinaria, multiforme tipicità locale. Alla baia si arriva in auto, percorrendo la strada litoranea del Sebino, sebbene un tale trionfo di selvaggio meriti un passo diverso, un approccio più lento e coerente.