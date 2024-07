Omicidio vigilessa Sofia Stefani smontata la versione dell’incidente | Gualandi voleva ucciderla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) La morte diè stata confermata come femminicidio, perpetrato dall’ex comandante Giampieroil 16 maggio scorso negli uffici del comando della Polizia locale di Anzola Emilia. Per il tribunale del Riesame di Bologna è “tutt’altro che remota” l’ipotesi che Giampieropossa aver finito per non reggere più la pressione emotiva esercitata su di lui dagli atteggiamenti “assillanti o persecutori” di, “fino a perdere il controllo al punto da vedere nell’eliminazione fisica della persona che costituiva il proprio problema l’unica via d’uscita percorribile per riguadagnare la perduta stabilità psicologica”.