Nicolas Pepe | All’Arsenal ho subito una sorta di trauma Come se mi avessero strappato via la passione L’Equipe

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fu vicino al Napoli, poi nel 2019 si aggregòche lo acquistò per 80 milioni di sterline. L’esperienza in Premier League difu un verio e proprio inferno,lui stesso racconta in un’intervista al. Lei è reduce da una grande annata in Turchia: terzo posto nella Süper Lig, una finale di Coppa (2-3 contro il Besiktas) e la vittoria della Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Questa stagione stagione le ha dato una spinta? «Ne conserverò sempre un bel ricordo. Ho giocato, segnato qualche gol (6 in 23 presenze) e vissuto partite in atmosfere incredibili. Tornare al campo, allo spogliatoio e alla grinta è la cosa più importante». A un anno dalla sua partenza d, a 29 anni sente che la sua carriera è in discesa? «È quello che pensa la gente: “Aveva tutte le carte in regola per riuscirci, ma non ci è riuscito, quindi è un fallimento”.