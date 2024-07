L?oncologo Marchetti | Attivare percorsi di prevenzione terziaria

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) – Gli stili di vita non influiscono solo sulla comparsa di una neoplasia, ma anche sull?efficacia delle cure, cioè lasecondaria e. ?Non solo il fumo ma anche l’obesità modificano sostanzialmente la capacità dei pazienti di rispondere alle terapie attraverso complessi meccanismi di controllo della crescita neoplastica molto ben definiti. Oggi, grazie all’efficacia deiterapeutici che abbiamo a disposizione, che garantiscono molti anni di vita dopo la diagnosi di cancro, se non modifichiamo gli stili di vita, il paziente ha una maggiore probabilità di sviluppare nuovamente altre neoplasie?.