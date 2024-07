LIVE Cobolli-Zhang 1-6 1-4 ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | il cinese comanda anche nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

30-30 Doppio fallo di. 30-15 Stecca con il rovescio incrociatoe la palla vola via. 30-0 Grande dritto incrociato di, vanificando l'ottima risposta di rovescio lungolinea di. 15-0 Ace centrale di. Rimane sulla racchetta il pallonetto apuò concludere con un facile smash. 4-1 per ilin questoset. A Flavio serve una reazione decisa, perchésembra davvero inattaccabile. 40-15 Ace centrale di. 30-15 Servizio slice micidiale die out la risposta di. 15-15 Servizio vincente al centro di. 0-15 Attacco un po' telefonato con il dritto die passante incrociato di dritto preciso di. Si sbloccae con una bella palla corta conquista il primo game delset.