Le nuove regole delle Guadine | Il fiume è tornato a essere di tutti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Estate tranquilla sul torrente Renara. Con il comandante della polizia municipale, Giuliano Vitali, abbiamo fatto il punto della situazione, contattando anche l’assessore Giorgia Garau. "La situazione alle, in questi anni, ha creato rischi, lamentele e problematiche – dice Vitali – Credo che questa ordinanza abbia avuto diversi elementi positivi tra cui risolvere il problema della sicurezza della viabilità del luogo e andare incontro alle esigenze dei residenti che da anni chiamavano e mandavano foto perché non passavano. Altro elemento, sollevare quell’area da un uso improprio e restituire la giusta accessibilità a un bene pubblico, in maniera rispettosa. Infine, questo provvedimento ha dato il via anche ai consiglieri comunali, dando loro il modo di ragionare e riscoprire le necessità della montagna". Insomma, una ztl nei weekend di cui andare fieri.