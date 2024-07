La scuola senza autorità crea incivili e omologati | promossi i ragazzi che spararono alla prof

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continua a far discutere la vicenda degli studenti chenell'autunno scorso con una pistola ad aria compressapropriaessoressa di scienze e biologia. L'episodio, che accadde in un istituto tecnico di Rovigo, generò indignazione in un'ampia fetta dell'opinione pubblica. Ora i dueche avevano sparato sono stati, addirittura con il nove in condotta. Un esito che fa restare allibiti, indipendentemente dalle giustificazioni addotte e che fanno riferimento al “buon rendimento” scolastico dei due. Perché il problema è questo: ladeve istruire, cioè trasmettere la cultura acquisita alle nuove generazioni, ma deve anche educare, cioè accompagnare i giovani all'età matura.