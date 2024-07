Inzaghi lo vuole ma servono 30 milioni | ecco il nuovo obiettivo dell’Inter

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 18 luglio 2024) Simoneun altro rinforzo: ha individuato il nome ma costa 30. L’Inter ha ora un problema di non poco conto Simoneè stato categorico: il tecnico piacentino non si accontenta eun’Inter sempre più forte. Zielinski e Taremi sono stati i primi due acquisti, con l’iraniano peraltro decisivo nell’amichevole contro il Lugano decisa proprio da una sua doppietta. Josep Martinez ha sistemato anche la questione portiere ma l’allenatoreche venga puntellata ulteriormente la rosa. Due calciatori per ogni ruolo di egual valore, in modo da non squilibrare troppo la rosa nel turn over: ha chiesto quindi a Marotta ulteriori rinforzi per dare l’assalto al secondo scudetto consecutivo ma anche e soprattutto alla Champions League, che è sicuramente un grandein vista della stagione che prenderà il via tra poco più di un mese.