Investita in via Nenni a Fermo caccia al pirata della strada

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Ha investito una ragazza in bicicletta ed è scappato senza soccorrerla. Ma dopo la denuncia sono in corso le indagini per risalire al. L’episodio è successo martedì alle 11.30 a San Tommaso di. Una 19ennezona stava percorrendo via. Appena imboccato il sottopasso, da dietro è arrivato uno scooter a velocità sostenuta. Il conducente ha cercato di evitare la bici, ma il predellino del ciclomotore ha agganciato il pedale, strattonando la ragazza e facendola cadere malamente a terra e contro un palo segnaletico. La 19enne è stata accompagnata al pronto soccorso, dove dagli esami sono stati diagnosticati traumi al rachide cervicale, al polso, ecchimosi multiple su tutto il corpo. Sull’accaduto, la ragazza e i familiari hanno presentato una denuncia in procura, per risalire all’identità del conducente dello scooter.