In Valdarno parte un progetto della Asl rivolto ai bambini dai 2 ai 5 anni

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 – Intercettare precocemente i bisogni dei minori per favorire al meglio la loro crescita e il loro sviluppo. È con questa premessa che è stato attivato il‘ParolePrime’Zona Distrettodell’Asl Tse,a bambine edai 2 ai 5e che ripartirà il 2 settembre, dopo la pausa estiva. Iloffre ai minori e alle loro famiglie uno spazio di gioco attraverso il quale rendere possibile dadi professionisti specificatamente formati un’accurata osservazione delle competenze e del comportamento del minore in un clima informale e rilassato. L’obiettivo è costituire un percorso di rilevazione precoce dei bisogni dei più piccoli per favorire iniziative di promozionesalute, dare indicazioni psicopedagogiche e, quando necessario, orientare verso i più opportuni interventi diagnostici, riabilitativi e terapeutici.